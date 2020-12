Se encuentra en el país disfrutando de sus vacaciones tras concluir la temporada de la MLS

Redacción- Randall Leal se lució donando alimentos para familias necesitadas durante la época festiva.

El tico contribuyó por segundo diciembre seguido repartiendo gran cantidad de víveres dentro de una canasta.

Mismos que los entregó él personalmente junto con su familia quienes también se sumaron para ayudar en esta iniciativa.

La cual busca incentivar a las personas para que también hagan sus donaciones más en el contexto de las festividades por el fin de año.

«Como el año pasado, este año gracias a Dios él me dio la bendición de llegar a más familias de hacer un poquito más de estas obras, como lo dije el año pasado no es para causar ninguna crecimiento en mí personal ni nada, siempre lo hago para que la demás gente le pueda llegar este mensaje, estas obras y puedan también apuntarse a este tipo de cosas, que sabemos que no solamente yo y otra gente tiene las posibilidades, hay mucha gente que tal vez las tiene y tal vez no lo hace», aseguró el joven futbolista.

El legionario costarricense reveló que en esta ocasión pudo donar al doble de familias que lo hizo el año pasado.

Leal se encuentra en el país disfrutando de sus vacaciones y pasando las fiestas junto con su familia.