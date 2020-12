Venegas quiere volver a cautivar al liguismo

Redacción – El nuevo atacante de Alajuelense, Johan Venegas, declaró su amor por La Liga y asegura que ninguno olvida lo que significa ser un León.

Venegas fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Equipo de su Gente, luego que desde el pasado 23 de diciembre estampara su firma por dos años.

A sus 31 años, el ariete vuelve al club rojinegro donde en su primer etapa del 2013 al 2015 cosechó un total de 85 partidos y 19 goles. Además, ganó la copa 29 con los erizos.

Esos números buscará mejorarlos en su segunda etapa con la institución con 101 años de historia, donde anhelan con ver la mejor versión del delantero.

Lea también: Jurguens Montenegro dejaría Alajuelense para fichar con equipo de la MLS

Su llegada al Morera Soto nuevamente ha causado enojo en gran parte del liguismo, ya que no olvidan cuando Johan dejó botada a La Liga para firmar con Saprissa.

Ese episodio lo tiene muy presente el mismo delantero, que en su presentación con los manudos dejó claro que dejara la vida por los colores para contentar a la afición.

«Cualquiera que hay vestido esta camiseta no puede olvidar lo que representa, el que ha pisado esta cancha no puede olvidar lo que se siente, te aseguro que ninguno olvida lo que significa ser un León, puedo decir que aquí fui feliz y que en su momento hice felices a muchos, hoy la vida y el fútbol me traen de vuelta», afirmó Venegas.

En sus últimas cuatro temporadas, Venegas cosechó un total de 58 goles. Esos números buscará ampliarlos para poder conquistar a la afición de Alajuelense.

«El Cachetón» se unió a un selecto grupo de jugadores que pasaron por La Liga, se fueron a Saprissa y nuevamente regresaron al Morera Soto.

En esa lista aparecen hombres como Froylan Ledezma, Luis «Neco» Fernández, Carlos Mario Hidalgo, Rolando Fonseca y Alejandro Alpízar.