Paté quedó fascinado con las cualidades del hondureño

Redacción – El entrenador del Saprissa, Wálter Centeno Corea, desea fichar para el Monstruo al habilidoso futbolista del Club Deportivo Marathón, Edwin Solano.

Paté quedó fascinado con las cualidades del jugador hondureño de 24 años, en el cuál puso mucho énfasis el timonel en el estudio previo al juego.

Los morados contralaron muy bien al talentoso futbolista, que es uno de los motores del ataque de los verdolagas, que quedaron eliminados tras caer 0-2 ante Saprissa.

Este habilidoso volante se caracteriza por su buen control del balón, desequilibrio, velocidad descomunal y gran salto a la hora de luchar un balón.

Edwin Solano enamoró a Centeno con sus virtudes en la cancha, que con su 1,64 metros hizo que el timonel tibaseño lo llenara de elogios por su gran talento.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y asegura que desea fichar al jugador hondureño, que es uno de los referentes del conjunto verdolaga.

«Lo quiero, me gustaría tener ese muchacho y creo que tiene muchas virtudes. Lo vi en todos los vídeos, le puse mucho énfasis a él en especial y me parece impresionante la velocidad que tiene y me parece que tiene un salto muy bueno.

A pesar de su poca estatura y nunca hablo de los jugadores del equipo rival, pero si a él le pusimos mucho énfasis porque es un jugador muy peligroso y de muchas cualidades. Me encantaría que estuviera en mi equipo, porque reúne muchos requisitos que a nosotros nos pueden ayudar, en un futuro ojalá se pueda hacer algo», dijo Paté en conferencia.

Solano forma parte de la selección mayor de Honduras liderada por Fabián Coito. El talentoso jugador se desempeña como extremo izquierdo o interior derecho.

Con su número 30 en la espalda, el jugador catracho ha provocado gran cantidad de comentarios en el saprissismo, que en su mayoría también elogia a Solano.