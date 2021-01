Salazar es uno de los puntos altos del Herediano

Redacción – El joven defensor del Herediano, Aarón Salazar, asegura que en el Team trabajan el doble para ir en busca del título nacional en el Clausura 2021.

Sin embargo, el año anterior los rojiamarillos no lograron salir campeones en ninguno de los dos torneos del balompié costarricense.

Ahora en el año que cumplirán 100 años de fundación, el equipo que nació grande se ilusiona con tener un año de ensueño para agrandar su ganadora historia.

Salazar dice que están trabajando a doble para volver a ser los monarcas, aunque dejó en claro que el cambio de entrenador los hará empezar de cero pues ahora tienen que amoldarse al esquema de Fernando Palomeque.

“Hemos estado trabajando al doble porque sabemos que tenemos que esforzarnos también el doble para poder lograr el campeonato.

Tenemos muy poco tiempo relativamente con él, es muy poco lo que hemos podido ver de él, pero me parece que el orden es fundamental en el esquema de juego de él”, expresó Salazar a Deportes Monumental.

Por otro lado, el zaguero de 21 años se refirió a su gran rendimiento como futbolista dentro del plantel del Team que lo ha hecho acreedor de convocatorias a La Sele, donde espera seguir siendo tomado en cuenta.

“Gracias a Dios estos torneos que he jugado acá desde que llegué de San Carlos sabía que era un reto difícil, que habían jugadores de muchos años, de mucho peso pero también me tenía fe, sabía que podía competir contra ellos de una manera sana y por dicha los entrenadores me han tenido esa confianza.

Mentiría si digo que los jugadores no estamos jugando y pensando en Selección y estamos abiertos a eso, si me gustaría tener más llamados, pero creo que son decisiones del profe Ronald Gónzalez”, concluyó el defensor.

De esta forma, el defensor de 21 años espera ganarse la confianza de Fernando Palomeque, para continuar siendo parte de las convocatorias a la Selección Nacional.

El primer juego de los florenses será el 12 de enero en casa del Sporting FC, donde espera sumar su primera victoria en busca del título nacional.