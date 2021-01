Saborío ha logrado anotar en 146 oportunidades

Redacción- Álvaro Saborío: El interminable goleador que disfruta su etapa profesional con San Carlos.

El atacante de 38 años no se cansa de seguir escribiendo su nombre en letras doradas dentro del fútbol costarricense.

Pues este domingo, el delantero logró marcar doblete en el enfrentamiento ante el Club Sport Herediano, dándole el triunfo en el partido a los Toros del Norte.

Con los dos tantos conseguidos Saborío llego a 146 goles anotados en primera división, lo que lo hace ser uno de los mejores futbolistas a través de la historia del balompié tico.

“Yo lo he dicho muchas que ya llegué a una etapa de mi vida donde estoy disfrutando muchísimo esta carrera, aprovecho cada momento, vengo a entrenar con entusiasmo y todo esa se refleja a la hora de los partidos.

Tratar de estar feliz, de estar positivo y por dicha me estoy encontrando a jóvenes con entusiasmo, con energía que también me llena a mí de ver jóvenes con mucho talento y competir contra ellos me hace cada día querer más.

Yo disfruto, pero también tengo que seguir competiendo, exigiéndome, destacando, tratar de ayudar al equipo en lo que se pueda y eso es lo que me caracteriza”.

Se debe tener en cuenta, que el delantero de AD San Carlos militó más de 11 años en el futbol internacional, donde logró cosechar también una buena cantidad de goles.

Pese a que en muchas ocasiones se piense que un futbolista de 38 años no aporta en el espectáculo del futbol, Álvaro Saborío sigue demostrando que la edad es solo un número más cuando el talento se sobrepone a las críticas.

El delantero espera continuar haciendo historia y buscará ampliar sus números este miércoles cuando reciban en su casa a Guadalupe FC.