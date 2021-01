Saborío formó parte del plantel que ganó la 30 con el León

Redacción – El veterano atacante norteño, Álvaro Saborío, le guarda un cariño a Alajuelense y asegura que su paso por la institución rojinegra lo marcó mucho.

Saborío brilló en el pasado semestre con el León, donde aportó seis goles y lo dio todo para dar su grano de arena para que el equipo rojinegro ganara la copa número 30.

Su paso por La Liga le dejó grandes recuerdos al ariete de 38 años, que señala que pudo constatar que el liguismo es una gran afición, gracias al aliento que le dieron.

En su vuelta al Morera Soto, Álvaro realizó un gran trabajo para que los Toros del Norte sacaran un valioso empate de 1-1 en la casa del actual campeón nacional.

Lea también: Carevic confía en que Marcel Hernández pronto demostrará su capacidad goleadora

Tras el final del compromiso, el experimentado delantero compartió con sus viejos compañeros. Inclusive, Bryan Ruiz le regaló su camiseta al «Chompipe».

Álvaro Saborío dio a conocer su enorme cariño por Alajuelense, donde deja claro que no se equivoco en llegar al club erizo en el certamen de Apertura 2020.

«Mi paso por Alajuelense me marcó mucho, el aprecio que sentí de los compañeros, cuerpo técnico, directiva y de los referentes también, de las leyendas de La Liga y de los aficionados me marcó mucho, me hizo saber de que son una gran afición y la verdad estoy muy contento de haber tomado esa decisión y poder haber hecho esos meses que hice aquí, los cuáles fueron bastante importantes para los que estuvimos», dijo San Carlos.

El atacante no fue el único que regresó a La Catedral, ya que Adolfo Machado también volvió a jugar en el reducto donde festejó la 30 en diciembre pasado.

Sin dudas, que el regreso de estos dos respetados jugadores le trajo a la cabeza bonitos recuerdos a todo el liguismo, que le guardan gran respeto a ambos jugadores.