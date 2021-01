Marcel calló a sus críticos con una fantástica actuación

Redacción – El entrenador del León, Andrés Carevic, asegura que le pone bastante contento saber que Marcel Hernández haya anotado su primer gol con La Liga.

Hernández se inauguró como goleador de Alajuelense, tras marcar el último gol manudo en la victoria por 0-3 ante el Santos de Guápiles.

En los últimos días, el liguismo había criticado con todo al atacante cubano, ya que no había tenido la oportunidad de marcar su primer gol con el León.

Pero tal parece que esas críticas hicieron un efecto positivo en el cubano, debido que ante los santistas se dio el lujo de anotar y dar dos asistencias.

Lea también: El León ruge con fuerza y derrota con autoridad al Santos para alcanzar el liderato

Sin dudas, el papel del isleño en Alajuelense es fundamental, porque con su calidad ha logrado adaptarse muy rápido al León, que es el nuevo líder del torneo con 10 puntos.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y se deshizo en elogios para el delantero cubano rojinegro, que se quitó un gran peso de encima con su gol.

«Dudas no hay, tenemos muy buenos jugadores y los que han participado fue por decisión técnica, por tema de descanso y temas de trabajo. Me pone contento que Marcel Hernández haya anotado, pero no hablo de individualidades.

Acá es un equipo, jugamos como equipo y ganamos como equipo, lo importante fue que el equipo ganó, que todos hicieron el esfuerzo, que Johan Venegas volvió anotar también y que Alonso Martínez también, que son nuestra zona ofensiva. Contento contento desarrollo y contento porque se consiguieron puntos importantes», dijo Carevic.

Los manudos buscarán continuar con su bueno momento el próximo sábado 30 de enero, cuando visiten al Herediano a las 7:00 pm en el Estadio Nacional.