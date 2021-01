Rodríguez no presta atención a lo pase afuera del Monstruo

Redacción – El atacante morado, Ariel Rodríguez, le envió un mensaje a los rivales del Clausura 2021, debido que asegura que lo que hagan los otros clubes no le interesa.

Rodríguez señala que él se enfoca solamente en lo que pasa con el Monstruo, tras el desdibujado comienzo con dos empates ante Municipal Grecia y Jicaral.

Esos resultados no tienen nada contento al delantero de 31 años, que inclusive afirma que los fichajes de los otros clubes no le interesa para nada.

Es por ello, que la llegadas de Marcel Hernández y Johan Venegas a La Liga o David Ramírez y Roger Rojas al Cartaginés, tienen sin cuidado al ariete morado.

Lea también: Palomeque no acepta críticas y asegura que el Team juega de buena manera

El referente en el ataque tibaseño dice que solo se preocupa por el Saprissa y buscar que sus compañeros mejoren conforme vaya avanzando el certamen nacional.

Ariel Rodríguez habló en conferencia de prensa y afirma que tiene claro sus metas con el Monstruo, por lo que hagan los demás clubes nacionales no le llama la atención.

«Nosotros como Saprissa no vamos a pensar eso, la verdad yo no estoy pensando en los otros equipos, a quién contrataron ni nada de eso. Realmente no me interesa. Yo me preocupo por mi equipo, por mejorar y que mis compañeros estén bien.

Para lograr nuestro objetivo, lo que hagan otros equipos realmente no me interesa, nosotros nos enfocamos en lo que queremos, ahora vienen partidos importantes y entonces obviamente respetando a los rivales, los veremos cuando nos toque enfrentarlos. Pero yo ahorita no me preocupo por eso», afirmó Ariel Rodríguez.

El Samurái como es conocido Rodríguez ya cuenta con un gol en el certamen, gracias al conseguido en el empate de 2-2 ante Jicaral en el Estadio Ricardo Saprissa.

La afición morada no está nada contento con el pobre rendimiento del Monstruo, que de seis puntos posibles solo ha sumado dos, por ello ha criticado con todo al plantel.