Ambos jugadores compartieron camerino en el Vancouver Whitecaps y La Sele

Redacción- Christian Bolaños no escondió su deseo de que Kendall Waston se convierte en refuerzo del Saprissa para el siguiente campeonato.

El experimentado volante se unió a las voces de los aficionados morados que le piden a la directiva contratar al espigado defensor.

Puesto que lo en este momento se encuentra como agente libre y disfrutando de un descanso dentro del país.

Lo que ha generado que los seguidores del Monstruo casi que le exijan al equipo la contratación del mundialista de Rusia 2018.

Aunque los tibaseños no son el único pretendiente que tiene Waston dentro del país, debido a que Cartaginés también se ha metido en la carrera por lograr ficharlo.

«Tuve la oportunidad de estar con él en Vancouver dos años y en la selección también, es un jugador que en lo personal en su momento yo se lo dije a él que había crecido muchísimo, de hecho el avance que él había tenido como jugador me había sorprendido y me alegraba mucho de verlo así, todos sabemos las cualidades que él tiene que son únicas, por su estatura, su corpulencia y es un defensa que impone respeto«.

«Yo le deseo lo mejor a él, si viene acá va a ser muy bien recibido por todo el plantel, acá yo creo que la mayoría lo conoce, y si no viene igualmente siempre le he deseado lo mejor a su familia a él, hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones así que vamos a ver qué va a suceder, ojalá, me gustaría tenerlo del lado mío, pero eso yo no lo controlo ojalá y le deseo todo lo mejor a él para que pueda llegar y si no pues con el plantel que tenemos estamos muy bien también», apuntó Bolaños.

Bolaños dio este lunes por la tarde sus primeras palabras como jugador de Saprissa tras su regreso al fútbol nacional.

Luego de un corto lapso en el que estuvo defendiendo la camisa del IK Start de Noruega, pero que tras caer a la segunda división se convirtió en agente libre.