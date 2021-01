Redacción. El presidente de la República, Carlos Alvarado, confirmó que estará asistiendo a la comparecencia en la Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) programada para el próximo 10 de enero y que no se va abstener a hablar.

«Estaré en la comisión cuando sea convocado y daré las declaraciones, como tal, no me voy a abstener, yo iré hablar y explicar las cosas como son. Tengo ganas de estar ahí y sobre ese particular me voy a referir», destacó.

«Iré a decir la verdad y a explicar las cosas bien. No solo iré, sino que tengo ganas de estar ahí para aclarar las cosas», destacó.

Con respecto al hecho de que el mandatario pidiera que se hiciera en Casa Presidencial la comparecencia, Alvarado dijo que que por tradición y lo que se conoce como cortesía parlamentario a otros presidentes se les ha hecho la comparecencia en Casa Presidencial, pero parece que en su caso no será así y por eso, asistirá a la Comisión, pero no al Plenario porque no es una interpelación y es respetuoso de la Constitución.

El presidente de la Asamblea, Eduardo Cruickshank, aseguró que Carlos Alvarado debe comparecer en una Comisión Plena o en el salón de expresidentes de la República, de acuerdo a lo que establece la Constitución, que son espacios amplios y adecuados para esta comparecencia.

«Es completamente falso que no quiero que venga al Congreso, el Presidente tiene que venir», destacó.