Gamboa es muy recordado por su puesto como magistrado

Redacción – El presidente de Limón FC, Celso Gamboa, asegura que aparece una persona con dinero en el fútbol nacional y ya la gente habla de lavado de capitales.

Gamboa trabaja con la Tromba del Caribe desde hace un año, pero desde hace unos días atrás fue presentado oficialmente como jerarca del club.

Desde ese puesto busca guiar al cuadro limonense a lo más alto del fútbol nacional y así convertir al plantel en protagonista de la primera división.

Pero para poder ejecutar su proyecto deportivo con los verdiblancos, Gamboa ha tenido que soportar gran cantidad de críticas de parte de muchas personas.

A través de sus redes sociales, el presidente ha visto como le recuerdan su supuesto vínculo con el «Cementazo», pese a que él ha aclarado que nunca tuvo nada que ver.

Además, lo tildan de ser defensor de narcotraficantes y entre otros cuestionamientos que son falsos. Incluso, afirma que nunca ha tenido un cliente relacionado a las drogas.

Todo lo que dicen sobre él, a Gamboa no le duele personalmente, pero si siente dolor cuando su familia se ve afectada por esa situación.

Pero no todo queda ahí, ya que deja claro que la gente no puede ver que alguien tiene dinero, porque de inmediato le dicen que lava dinero. Cuando en realidad no lo es.

Celso Gamboa afirma que todo lo hace en regla y todo lo que se dice de él le ha ayudado a ganar patrocinadores, que se han unido en su proyecto con Limón FC.

«Si hablo de titulares y reportajes falsos hay más de 600 notas de un medio digital y de algún medio escrito que tiene la misma sensación de persecución. Lejos de afectarme, eso nos trae clientes como en vagoneta. La gente cuando ve eso no cree más.

El efecto que han generado conmigo me han traído más personas al proyecto y gente que sabe qué es ganar una apuesta. Me hablan de defensa de narcotraficantes y ninguno de mis clientes ha sido sentenciado por narcotráfico.

Nuestro dueño de la sociedad, Carlos Pascal, estuvo preso casi año y medio por lavado de dinero, se le vinculó y juzgó de la peor forma. El estado costarricense le debe miles y miles de millones a Carlos. Una persona que vino a revolucionar Limón.

Yo sí tengo causa, pero no vinculadas al narcotráfico, jamás. No tengo ningún cliente que sea narco. Aquí aparece una persona con dinero y ya la gente habla de lavado, no pueden creer que sea exitoso en sus empresas y no pueden creer que tenga dinero, a partir de ahí nace ese estigma sobre las personas», afirmó Gamboa al programa 120 minutos de Radio Monumental.

Limón FC ha cambiado su mentalidad desde la llegada de Celso Gamboa, quien poco a poco se ha empezado a empapar del ambiente del fútbol nacional.