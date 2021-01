Basados en nuevas evidencias, se reconsidera la medida

Redacción – Prueba Covid-19 negativa podría convertirse nuevamente en un requisito para que los turistas puedan ingresar al país y disfrutar de los hermosos destinos que Costa Rica tiene para ofrecer.

Así lo confirmó el viceministro de Salud, Pedro González, en conferencia de prensa este miércoles.

González especificó que los equipos técnicos correspondientes se encuentran analizando esta opción.

«Se quitó en su momento porque la prueba negativa no daba seguridad de que el viajero realmente no tuviera la enfermedad. Podría estar asintomático o en período de incubación, cuando no se detecta. En este momento se está analizando nuevamente a la luz de nueva evidencia», destacó el viceministro.

Fue el pasado mes de octubre de 2020 cuando Costa Rica eliminó esta medida.

Anteriormente, los pasajeros debían presentar el resultado negativo de la prueba PCR hecha en las 48 horas previas al viaje.

En Europa, específicamente en el Reino Unido, se descubrió una nueva cepa del SARS-CoV-2. Además, en Estados Unidos se ha reportado un aumento considerable de casos positivos.

Es por ello que diferentes países mantienen este requisito. Incluso, Estados Unidos incorporó la medida que pedirá el resultado negativo para viajeros que deseen ingresar a ese país.