Cubero fue fundamental para la clasificación del León

Redacción – El volante del León, José Miguel Cubero, asegura que en los penales se juega con todo, por lo que hay que saber manejar la parte mental de los rivales.

Cubero fue clave para que el León sacara la tarea en los penales con marcador de 5-4, gracias a que tuvo un pequeño duelo de palabras con el portero del Olimpia.

A sus 33 años, José Miguel es uno de los líderes del León y demostró en la serie ante los albos, ya que le tocó tirar el tercer penal de Alajuelense en la tanda.

Harold Fonseca, portero rival le dijo algunas cosas a Cubero, quién le hizo caso omiso y con una gran definición mandó a callar al cancerbero del Olimpia.

Tras el tiro de Cubero, Fonseca fue el encargado de tirar la siguiente pena máxima de los olimpistas, pero su remate se marchó por fuera y así encaminar el triunfo erizo.

Sin dudas, que lo que se dijeron el volante manudo y el arquero le jugó una mala pasada al hondureño, que terminó viendo a Alajuelense con el pase a la final.

José Miguel Cubero habló en conferencia de prensa y reveló que el portero del Olimpia le dijo unas cosas, que no lograron alterarlo en nada.

«Los penales los trabajamos durante la semana, los jugadores íbamos con la confianza que teníamos que lograrlo. Con el portero son cosas que se juegan antes de tirar el penal, él hace lo suyo, hay que tener la concentración para cambiarlo e ir definidos a lo que uno quiere. No cambiar de última hora.

Él me dijo algunas cosas pero no me va alterar en nada y al final se dio a favor de La Liga, yo sabía que le tocaba a él tirarlo luego y había que jugar un poco con la parte mental, porque también juega un papel importante», dijo Cubero conferencia.

Los manudos ahora esperan rival en la final, el cuál saldrá de la serie entre Saprissa y Arcahaie FC de Haití, dicho juego será el viernes a las 4:30 pm.