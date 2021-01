Gamboa tiene más de un año de trabajar con Limón FC

Redacción – El presidente de Limón FC, Celso Gamboa, aclaró donde está consiguiendo recursos económicos la Tromba del Caribe para el Clausura 2021.

Gamboa deja claro que detrás de él no hay un grupo de inversionistas, ni tampoco tiene un maletín de dinero para llevar jugadores al plantel cuadro caribeño.

Este ex-magistrado revela que Limón cuenta con finanzas en números azules, gracias al renegociación que consiguieron realizar con FUTV por derechos de transmisión.

Los limonenses lograron aumentar un 400% las ganancias con uno de sus socios comerciales mayoritarios, el cuál es el canal deportivo del zanate.

Las finanzas sanas hacen que el club verdiblanco sueñe con ir a la caza de jugadores reconocidos, los cuáles se han comunicado con el jerarca para intentar llegar al club.

Esa negociación le ha dado un envión anímico a Celso Gamboa y a todo su equipo de trabajo, que tienen muy ilusionado a todos los fanáticos caribeños.

Celso Gamboa conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y explicó de donde provienen los recursos económicos de la Tromba del Caribe.

«Detrás mío no viene un mundo de inversionistas ni nada de eso que se ha dado en el pasado en Limón, sino que siempre hemos sido un equipo que pertenecía a Repretel y ahora estamos con FUTV, amarrados. Debo agradecer a FUTV por el buen trato.

Nos permitieron una renegociación por derechos de transmisión, que nos ha permitido robustecer los números de Limón que están en azul, sobre todo ir a la caza de los jugadores.

En Limón logramos en la renegociación de FUTV y la buena voluntad de la buena empresa subirlos más de un 400% y solamente imaginemos el promedio de un equipo como Limón en el pasado renegociando un 400% sus derechos de transmisión.

Esto hace un mejora en los ingresos y nos permite estar al día con los muchachos que están, pero poder generarles las mejores condiciones para que puedan entrenar, rendir y salir de cacería por jugadores claves que nos puedan hacer fala.

Quisiera tener un maletín de dinero, pero no lo tengo. Yo soy un patrocinador más del equipo, así estoy desde hace tres años. Siempre he colaborado con el equipo, porque resido en Limón también, yo voluntariamente me acerque al equipo tras dejar mi función pública», afirmó Gamboa al programa 120 minutos de Radio Monumental.

Desde hace casi un año, Celso está al mando de Limón FC, pero eso sí, lo estaba haciendo junto a Carlos Pascal. Pero este último le cedió todo el mando a Gamboa.

Además, el presidente verdiblanco afirma que él no tiene que ver nada con el caso del «Cementazo» ni tampoco con ser defensor de narcotraficantes, como se ha querido ver en las redes sociales, donde han salido rumores infundados.