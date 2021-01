El defensor ya cuenta con el pase internacional

Redacción- Debut de Kendall Waston con Saprissa tiene que esperar: Defensor está fuera de forma, según informó el estratega de los morados Walter Centeno.

El fichaje estrella de los morados, Kendall Waston, le ha devuelto la ilusión a la afición, pues consideran que con la Torre en zona defensiva el equipo mostrará una mejor versión.

Por lo que muchos seguidores deseaban verlo liderando la zona defensiva del equipo tibaseño en el duelo de este viernes en busca del boleto a la final de la Liga de Concacaf.

Sien embargo, el estratega del Deportivo Saprissa, Walter Centeno, se refirió al tema del zaguero de 1.96 metros de altura.

Dejando en claro que el la parte física de Waston no está a su mejor nivel , por lo que no será parte del once titular.

«Kendall tiene mucho de no jugar, pero para mucha gente tiene que jugar mañana pero el estado físico de Kendall sabemos que todavía no está en su máxima plenitud.

Entonces lo tengo apto para jugar porque tiene el aval pero más allá de todo eso hay que tomar decisiones, en las cuales si lo ponemos a jugar se nos puede lesionar y no poder rendir como nosotros queremos.

Hay que llevarlo de a poco, no podemos meterlo de un solo, yo creo que la gente tiene que entender todas esas cosas. Tiene cinco o seis de trabajar con nosotros; con seis días no puede jugar de titular.

Tiene que irse adaptando con el preparador físico y de acuerdo con su mejoría lo vamos a ir metiendo de titular. Manejar un equipo no es de que vengan y pongo once, no, tiene que haber un analisis de quien está bien y apto para jugar».

Las palabras del técnico no han caído del todo bien en la afición saprissista, pues opinan que aún sin su mejor nivel puede ayudar al equipo por su gran experiencia y recorrido futbolístico.

Por lo que esperan que el técnico le dé la confianza al zaguero central para que lidere la defensiva del equipo morado en el juego ante el Arcahaie de Haití.