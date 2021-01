Mujer denunció a hombre este pasado lunes en redes y luego penalmente

Redacción- Un médico del Hospital Max Peralta en Cartago, sospechoso de haber rozado su pene sobre la mano de una paciente, fue detenido este martes.

Así lo informó el medio nacional Crhoy, el cual señaló que el Ministerio Público confirmó su detención.

Según dijo ese medio, el hombre presenta cuatro denuncias acumuladas; tres en perjuicio de personas mayores de edad y una en contra de una menor de 16 años.

En su relato, la ciudadana explica que acudió al hospital por un ataque de ansiedad. Contó que el médico le pidió que se acostara en la camilla para revisarla.

«Él me dice que me vaya a acostar a la camilla. No entiendo por qué, si yo venía por algo mental. Yo hice caso y no sé si han notado que los consultorios tienen dos puertas, yo veo que él cierra las dos puertas y me dice ‘acuéstese boca arriba’.

Me desabrocha el pantalón, me sube la blusa y me empieza a palpar el estómago. Él me dice ‘ahora sí, acuéstese boca abajo y se hace a la orilla porque la camilla es muy grande y no alcanzo a revisarla», dijo.

Según contó la mujer, se acostó en la orilla de la cama y esta persona le subió la blusa nuevamente, le tocó la parte baja de la espalda y después sus glúteos.