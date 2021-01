Redacción. Carolina Hidalgo, diputada del Partido Acción Ciudadana, evidenció su satisfacción porque la Sala Constitucional diera su aval al proyecto de adhesión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

«Esperamos que los diputados ahora si brinden su aval a esta propuesta y que se le brinde en un corto plazo segundo debate para cumplir con el organismo internacional», destacó.

El Tribunal, por mayoría, concluye en que el proyecto no contiene vicios de procedimiento o de fondo.

Esta consulta se formula en cumplimiento de lo que establece el inciso a) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y fue formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa.

La Sala única y exclusivamente se pronuncia sobre los aspectos planteados en la consulta, los artículos no consultados no pasaron por el tamiz de la Sala Constitucional (no fueron analizados).

El Tribunal no se pronuncia sobre los aspectos de oportunidad o conveniencia de los proyectos de ley, materia reservada al legislador.

Una vez que esté lista la sentencia integral, la Sala Constitucional procederá con la debida notificación a la Asamblea Legislativa para que el proyecto continúe el trámite correspondiente.

El ingreso de Costa Rica a la OCDE le permitirá darle acceso a un 75% de la Inversión Extranjera Directa (IED) a nivel global y, en ese momento, respondían al 60% del comercio y del PBI mundial.

Es decir, integrar la OCDE puede hacer que esos países se formen y desarrollen prácticas y políticas más adecuadas en materia financiera.