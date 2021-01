Iniciativa busca apoyar a estudiantes del Liceo de Heredia

Redacción- El Liceo de Heredia lidera una iniciativa que busca donaciones de útiles escolares con el fin de apoyar a aquellos estudiantes bajo limitaciones económicas.

Previo al inicio del curso lectivo 2021, la institución arrancó la semana anterior con este proyecto como parte de sus esfuerzos para «no dejar que ningún estudiante se quede atrás».

La idea es que las personas donen paquetes de útiles escolares que se pueden encontrar en distintas tiendas a precios que rondan los 3 mil colones.

«Como Liceo de Heredia, no podemos permitir que nadie se quede atrás que por un cuaderno o un lápiz, una persona no pueda estudiar», comentó Bryan Castro, quien es administrativo del Liceo, a AM Prensa.

La institución busca entregar los paquetes de útiles a cerca de un 10% de la población estudiantil.

Para ello, ya hay una lista prevista de estudiantes a los que se les entregará. Se está usando como base la creada en el 2020 para hacer llegar los paquetes de alimentos como beneficio del comedor escolar.

«Como es algo que apremia, no podemos abrir el portillo de las donaciones económicas porque el curso lectivo es ya casi en dos semanas», indicó Castro.

Castro espera que la iniciativa impulsada en este centro de educación se ponga en práctica en otras instituciones educativas en momentos difíciles por el impacto económica y de salud que genera la pandemia.

Quienes quieran donar deben comunicarse al correo institucional lic.heredia@mep.go.cr o bien, en la página del liceo en Facebook.