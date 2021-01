Le agradece a Leonel Moreira por todo el apoyo que le ha dado para crecer como profesional

Redacción- El León asegura el futuro en su portería y extiende el contrato del joven Miguel Ajú hasta junio de 2024.

Los erizos dieron a conocer la renovación del ligamen entre la institución y el arquero de 21 años de edad y que tiene gran proyección.

Pero también es consciente de que su camino no ha sido sencillo, por lo que le agradece a todas las personas que lo apoyan para seguir creciendo.

Especialmente a su colega y compañero de equipo Leonel Moreira, quien actualmente es el arquero estelar de los erizos.

«La verdad siempre me ha costado, no es ninguna mentira, gracias a Dios estoy con grandes porteros como Leo, Mau y Johnny, es un aprendizaje estar con ellos, más que todo con Leo que tiene una gran experiencia y tiene un gran recorrido futbolístico, es una de las personas que me ha ayudado y estoy muy agradecido, también con las personas de afuera, exentrenadores que siempre me han ayudado a seguir creciendo, la verdad muy contento de estar con ellos y lo único que queda es seguir adelante», aseguró Ajú.

La Liga sigue trabajando a lo interno del equipo con la mirada puesta en resguardar a sus jóvenes figuras por un largo tiempo.

Como lo hicieron semanas atrás con el caso de Jurgens Montenegro y Alonso Martínez, que a su corta edad han tomado regularidad con los alajuelenses.