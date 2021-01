Redacción- La Liga sacó a relucir su jerarquía y le quitó la primera victoria del torneo al Team con un empate por marcador de 1-1.

Los florenses llegaban con la presión de buscar sus primeros tres puntos del campeonato y mostrar un mejor funcionamiento en la cancha.

Aspecto que lograron cumplir y consiguieron inquietar a los manudos desde los primeros minutos del encuentro.

Como ocurrió tan solo al minuto 6 del primer tiempo, cuando el lateral Orlando Galo puso a prueba los reflejos de Leonel Moreira.

Jugada en la que el arquero de los erizos se lució al tapar un disparo raso con su pie izquierdo y salvar el cero en su portería.

Pese a ser protagonista del equipo desde el arranque, Moreira luego realizó una fuerte entrada sobre John Jairo Ruiz que parecía de tarjeta roja.

No obstante, el referí Hugo Cruz decidió no señalar ni siquiera es falta, por lo que no le mostró ni siquiera la cartulina amarilla.

Repase las mejores acciones del 1er T. del juego Herediano vs Alajuelense ⬇️ pic.twitter.com/Zc8qszeKqh — FUTV (@FUTVCR) January 31, 2021

Las celebraciones de gol para los dos equipos llegaron hasta la etapa complementaria, específicamente sobre la recta final.

Primero fueron los rojiamarillos los que movieron la pizarra, cuando el joven Gerson torres envió el balón al fondo de las redes la minuto 79.

El volante ofensivo se encontró un balón suelto dentro del área rival y no se lo pensó dos veces para rematar fuerte con pierna izquierda.

Aunque esa ventaja que no les duró mucho a los locales, puesto que solo cinco minutos después Alex López igualó los cartones con un gran disparo de larga distancia.

El mediocampista hondureño aprovechó la mala marca del Team en tres cuartos de cancha y se animó para tirar con pierna derecha.