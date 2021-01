Técnico de los tibaseños considera que su plantel mostró un mejor rendimiento el pasado sábado ante Jicaral

Redacción- Wálter “Paté” Centeno cree que todos los males del Saprissa se curan con una sola victoria.

Los dos empates registrados por los morados en este inicio del campeonato parecen no asustar mucho al técnico del Monstruo.

Aunque sí acepta que el arranque no ha sido el deseado, y que el pasado miércoles en el empate contra 0-0 contra Grecia sí salió inconforme con lo visto en la cancha.

Pero rescató que el pasado sábado ante Jicaral observó una mejoría en el funcionamiento del grupo, aunque tuvieron que rescatar el empate 2-2 frente a Jicaral.

Por lo que confía que con un triunfo los tibaseños logren enrracharse y así disminuir el malestar de los aficionados.

“El miércoles tal vez no lo vieron pero pasé mal día, porque no me gusta que el equipo al cual dirijo juegue mal y el miércoles lo hicimos, hoy (el sábado pasado) tal vez no estoy tan bravo, pero sí con rabia porque no debimos haber perdido”.

“Conscientes de que se vieron cosas importantes, Saprissa tuvo solvencia más allá del empate, pero consiente también de que tenemos que mejorar” apuntó el entrenador morado.

“Paté” confía que con un triunfo los tibaseños logren enrracharse y así disminuir poder reconciliarse con los aficionados.

Debido a que en redes sociales han dejado en claro su malestar por los resultados obtenidos hasta el momento y piden cambio de director técnico.

“Tenemos que buscar ligar un partido de tres puntos, para tomar el timing que quiere el equipo, yo soy consciente de que se viene un mes muy lindo, un mes de prueba, un mes donde nos jugamos una semifinal y posiblemente una final, entonces si ganamos ese juego todo el mundo se puede olvidar de muchas cosas, tenemos que estar enfocados en eso, sabiendo de que debemos mejorar y trabajar algunos detalles”, finalizó Centeno.

Saprissa tendrá que medir fuerzas ante el Arcahaie FC de Haití por las semifinales de la Liga Concacaf, torneo en el que aspiran a revalidar el título.

Aunque para eso deberán eliminar a los caribeños y esperar al ganador de la serie entre el Olimpia y La Liga que se jugará el próximo miércoles.