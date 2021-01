Marín volvió a las canchas a sus 38 años

Redacción – Erick Marín dice que gente que piensa que por saludarlo se les va pegar el cáncer, algo que lo llena de tristeza porque hay hasta futbolistas que piensan igual y él lo ha podido constatar como lo rechazan algunos.

Marín ha demostrado ser un guerrero incansable, debido que ha superado tres veces el cáncer y hace poco cumplió su sueño de volver a los terrenos de juego a sus 38 años.

El defensor llegó a un acuerdo con el equipo de Aserrí FC de la segunda división, gracias a la confianza que le dio el reconocido entrenador nacional, Mauricio Wright.

Inclusive ya debutó en el certamen de la categoría de plata, ya que ingresó de cambio en el juego de la fecha 1 ante Puerto Golfito. Ese momento fue mágico para Marín.

Pero antes de que viviera ese momento, el jugador tuvo ratos complicados, debido que todo mundo pensaba que ya estaba retirado, pese a su deseo de regresar a jugar.

Erick Marín: "Me he topado colegas que se hacen a un lado, piensan que por saludarlos les voy a pegar el cáncer" Entrevista @julionaranjou pic.twitter.com/h3kc2lWOYb — FUTV (@FUTVCR) January 20, 2021

Aunque todos pensaban que no iba seguir tras lo ocurrido anteriormente, Erick perseveró hasta lograr su objetivo, pero eso sí, ha tenido que vivir escenas lamentables.

Una de las más tristes es ver como gente y hasta colegas en el fútbol no lo saluda por miedo a les pase el cáncer, algo que aunque parezca mentira le ha pasado al zaguero.

Lea también: Técnico del Olimpia de Honduras se deshace en elogios ante calidad de Alex López

Erick Marín estuvo de invitado en el programa de la segunda de FUTV y relata parte de los tristes momentos que ha tenido que vivir tras su lucha contra el cáncer.

«Para todo mundo yo ya estaba retirado, ya estaba muerto en el ambiente futbolístico, eso me entristecí mucho, porque yo luché todo lo que luché para volver a jugar y lo dije muchas veces, yo estaba esperando que un equipo me extendiera la mano.

Empezara a entrenar con ellos, nadie se acerco ya sea por temor o no sé que es lo que tiene, si tienen temor de que me pase algo o temor de que me pase algo o temor de que yo vaya a contagiar a alguien, porque yo a veces lo veo así.

Yo siento como que la gente me ve y me he topado colegas que me ven y se hacen a un lado, o hacen que no me ven y se van a un lado, yo digo que triste, porque piensan que por saludarlos yo les voy a pegar el cáncer o algo así.

Eso es falta de estudiar un poco las cosas, entonces me entristece. Pero si yo tenía la meta y los pensamientos de que quería volver a jugar por más difíciles que fueran, porque tenía que luchar contra muchas personas. Si perdí un momento la esperanza, pero gracias se me dio ahora», afirmó Erick Marín a FUTV.

El futbolista está muy sano actualmente y lo da todo en cada entrenamiento con Aserrí FC, donde se da el lujo de compartir camerino con su hermano, Miguel.