Espíndola suma tres goles al hilo con el cuadro morado

Redacción – El defensor argentino del Monstruo, Esteban Espíndola, asegura que la camiseta del Saprissa es bastante pesada y por eso deben empezar a ganar.

Los morados sufrieron para empatar 2-2 ante un aguerrido Guadalupe FC, que vio como Espíndola salvó al cuadro saprissista de la derrota, gracias a un gol al minuto 84.

A base de esfuerzo y garra, el sudamericano ha empezado a callar a sus críticos y ante los guadalupanos encajó su tercer gol al hilo y así salir al rescate del Monstruo.

¡Goool de @SaprissaOficial! 🔥 ¡Espíndola está On-Fire! El equipo morado rescató el empate pic.twitter.com/BBEgkX8QiM — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 26, 2021

A sus 28 años, Esteban vive un gran momento en el cuadro morado, ya que es el actual goleador del plantel tras anotar ante Jicaral, Arcahaie FC de Haití y Guadalupe.

Dos goles fueron en el fútbol nacional y el restante en Concacaf, lo que le ha traído comentarios positivos al defensor, que ha estado en el ojo de la crítica por un tiempo.

Pese a su buen momento en lo individual, Espíndola pone como prioridad la parte grupal, ya que los morados han disputado tres partidos y en todos han empatado.

Tres puntos en misma cantidad de fechas, tiene disgustado al saprissismo. El argentino señala que deben volver a festejar triunfos para así hacer valer la institución.

«La camiseta de Saprissa es bastante pesada, que demanda ganar y ganar, creo que nosotros somos los primeros en estar tristes y sabemos que esto es fútbol, a veces los méritos quedan cortos y venimos de un desgaste.

No es excusa, todos siempre queremos estar y queremos estar al 100%, pero esto se saca ganando, no hay otra. La camiseta es pesada por la historia que tiene y Dios me ha dado la bendición de vestir camisas pesadas que tienen historia y por eso digo que debemos ganar», afirmó Espíndola a Tigo Sports.

La visita a Costa Rica de Rubén Espíndola, padre de Esteban ha motivado al defensor, que ha empezado a demostrar que su llegada al Monstruo no fue obra de la casualidad.