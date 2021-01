Orden y no gastar más de la cuenta son parte de los principales consejos

Redacción – Ahorrar y reducir gastos para una mayor estabilidad económica es el propósito de año nuevo de muchas personas, pero no todos llegan hasta diciembre con la meta cumplida. Es por eso que expertos brindan tips para tener éxito financiero en medio de una crisis económica nacional.

Ordenarse y vivir de acuerdo a los ingresos es parte de las reglas de oro que ellos proponen para una estabilidad en esta parte que agobia a más de uno.

Finanzas sanas es lo que todos quieren, pero deben mejorar sus hábitos para alcanzarlo. Por ello, desde la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), explican que ganar salarios muy elevados o provenir de una familia adinerada, no garantiza éxito ni abundancia.

Detallan que es «básico» entender qué es el éxito financiero, y aceptar que no se alcanza en una semana, sino a lo largo del tiempo.

El director general de la OCF, Danilo Montero, resalta que el éxito financiero se resume en la posibilidad de poder vivir sin sobresaltos con lo que se tiene.

«A manera de ejemplo, imaginamos dos casos: Juan tiene un salario mensual de ₡1 millón, pero debe pagar en cuotas de préstamos ₡800 mil. Por el contrario, María tiene un salario de ₡500 mil, y debe pagar ₡150 mil en cuotas de préstamos. De esta manera, ganando la mitad que Juan, María tiene más dinero disponible para sus demás gastos, por lo que podemos afirmar que ella tiene mayor éxito financiero que Juan», explicó Montero.

Agregó que quienes tienen éxito financiero no son aquellas que hayan estudiado carreras relacionadas con finanzas o economía, ni quienes tienen mucho dinero, sino son las personas que aceptan vivir con lo que tienen, que evitan endeudarse para comprar cosas que no son necesarias y procuran ahorrar, y, sobre todo, no gastan más allá de los ingresos.

¿Cuáles comportamientos deben seguirse para tener éxito financiero?