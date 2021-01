Se llevó a su casa USD $1.4 millones tras pagar los impuestos

Redacción – «La vida da muchas vueltas», dice la frase célebre, pero Anthony Dowe jamás imaginó que eso iba a suceder en menos de 24 horas.

Este estadounidense se accidentó en su carro nuevo en Carolina del Norte tras atropellar, accidentalmente, a dos siervos en la vía.

Según cuenta, él se dirigía a su trabajo el sábado anterior y chocó su carro Kia K5 2021.

«Me enojé, volví a casa, me metí en la cama y me fui a dormir. Luego me desperté y revisé mis boletos y vi el ‘4’ y luego el siguiente número y el siguiente y el siguiente. Y estaba como ‘¡wow!’ Fue una locura», contó el ciudadano estadounidense.

El suertudo hombre ganó un premio de USD $2 millones en Mega Millions. Afirma que fue rápidamente a mostrarle los tiquetes de la lotería a sus padres y estaban muy felices, al igual que él.

Este pasado lunes, Dowe reclamó su premió. Tras pagar los impuestos establecidos por ley, se llevó a su casa USD $1.4 millones, de acuerdo con información de CNN.

Ahora, planea invertir parte del dinero en reparaciones para la casa de sus papás, pagar el auto de su sobrina y el resto será para sus ahorros.

Eso sí, dejará un porcentaje destinado para arreglar su vehículo chocado y, posteriormente, terminar de pagarlo.

Mega Millions informó que este boleto ganador fue vendido en una tienda Kroger en Novi, Michigan.