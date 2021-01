Redacción-Fabricio Alvarado anunció que postulará su nombre para luchar nuevamente por la presidencia de la República.

Alvarado buscará la silla de Casa Presidencial con el partido Nueva República, fundado por él y un grupo de diputados que eran parte inicialmente de Restauración Nacional, partido que le dio la oportunidad a Alvarado en las elecciones 2018-2022.

El futuro candidato anunció:” Con todo mi esfuerzo lucharé junto a miles de patriotas para recuperar nuestro país. No he dejado de escuchar al pueblo porque de ahí vengo, valoro el apoyo que a diario me hacen sentir”.

También, manifestó que optará por la presidencia en las próximas elecciones nacionales esperando reactivar la económica que Costa Rica necesita.

Aspiración a la presidencia

Fabricio Alvarado no descartaba volver a postular su nombre desde que perdió las elecciones pasadas.

En ese entonces, Fabricio Alvarado fue derrotado por Carlos Alvarado por casi 20 puntos porcentuales, el candidato del PAC alcanzó el 60,7% de los votos, mientras que el PRN logró el 39,3%.