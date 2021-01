El delantero no cumplió las expectativas del Saprissa

Redacción- Frank Zamora: Un fichaje contratiempo que hizo errar a la directiva del Saprissa en el mercado de fichajes.

El atacante tuvo un paso con más penas que glorias por Tibás, donde estuvo en el ojo del huracán por situaciones de indisciplina extra futbolísticas.

A pocos días de su vinculación con el Monstruo el delantero se vio envuelto en polémica por aparecer en una reunión rompiendo su burbuja y con una serie de bebidas alcohólicas.

Tal situación lo hizo recibir múltiples críticas por la afición saprissista, pues le reprochaban la pésima actitud y su poco rendimiento con la casaca morada.

Dichas acciones también ocasionaron que se le interpusiera castigos dentro de la institución, por lo cual se vio con pocos minutos en el torneo.

Por lo que, para este campeonato la directiva del Saprissa optó por desvincularlo del equipo, pues no entraba en los planes de Walter Centeno.

Además, el técnico de los morados explicó en la conferencia de prensa previo al partido contra el Cartaginés, lo que hizo que el delantero se vistiera de morado, esto para acabar con rumores.

«Nosotros en el campeonato pasado antes de que se cerraran las inscripciones necesitábamos reforzar la parte delantera, no podíamos traer un extranjero porque las plazas estaban llenas.

Buscamos en nuestra herramienta de trabajo, cuál de los jugadores a nivel nacional tenían el mejor abaraje en goles y si pueden revisarlo el mejor era Frank Zamora que estaba accesible no que perteneciera a otro equipo.

Ya que en Heredia, Alajuela o Cartago era imposible agarrar un delantero de esos equipos, entonces buscamos y resulta que Frank Zamora era el que más goles había hecho durante los últimos dos años con Guadalupe.

Y a raíz de que se nos estaba terminando el tiempo optamos por él, pero no lo hicimos al azar como mucha gente lo dice. Lamentablemente no cumplió las expectativas, tuvo muy poca participación, tuvo muchos problemas a nivel personal que le costaron involucrarse en el grupo.

Ahora tomamos una decisión en la cual él no va a tener tanta participación y lo mejor para un jugador es jugar y el fue claro pidió irse a otro equipo, sabiendo que no va a jugar era obvio que no le íbamos a cerrar las puertas».

Con las declaraciones dadas, el estratega señala que las pocos perfiles de atacantes en el fútbol tico para contratar un hombre gol, por lo que se terminaron decantando por Zamora.

Según se ha dado a conocer, Zamora volverá a vestir la camiseta de Guadalupe, donde espera volver al protagonismo en el fútbol nacional.