Redacción– Cristian Gamboa con gran asistencia ayuda a su equipo a llegar a la cima de la Bundesliga 2 al derrotar 3-1 al Núremberg.

El lateral derecho del Bochum, Cristian Gamboa, volvió a la titularidad en el enfrentamiento de este sábado al enfrentar al Núremberg en la Bundesliga 2.

Pues en el partido anterior el tico tuvo que cumplir la sanción de un juego por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Siendo la única razón por la cual el costarricense tuvo que ceder su lugar en la titularidad de los celestes, donde se a caracterizado por mostrar su mejor nivel.

El lateral desde el primer minuto de juego dio buenas impresiones, ganando en velocidad los duelos en ataque.

Sin embargo, pese al buen trabajo que realizaba el conjunto del nacional, el equipo visitante tomó la ventaja en el marcador al 29´ cuando Manuel Schaffler colocó el 0-1 en el marcador.

La respuesta del Bochum en ataque fue rápida y al minuto 31 de juego, con una gran asistencia de cabeza por parte de Cristian Gamboa a Robert Zulj se emparejaron los cartones 1-1 en el compromiso.

⏰31‘: ZULJJJJJ! STRAIGHT BACK IN IT! ⚽️🔥

Gambo’s short header in the box finds Zulj onside, 10 yards out, and he smacks it home! Level again in Bochum!!

(1-1)

🔵⚪️#meinVfL #BOCFCN

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) January 16, 2021