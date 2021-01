Redacción- Cristian Gamboa con una participación poco vistosa presencia dolorosa derrota del VFL Bochum 1-2 frente al Karlsruher.

El club del tico recibió en su casa el estadio Vonovia Ruhrstadion al conjunto del Karlsruher para disputar la jornada 19 de la Bundesliga 2.

El tico como ya es costumbre saltó al terreno de juego como parte de la alineación estelar de su club, en busca de los tres puntos que los consolidara en la parte alta de la tabla.

El equipo visitante fue el encargado de tomar la iniciativa en el partido, provocando grandes dolores de cabeza a la defensa de los celestes.

🔥🔥

We line up unchanged from our midweek win for the visit of @KarlsruherSC! Good luck lads! 💙#meinVfL #BOCKSC pic.twitter.com/J2qXPXMC7T

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) January 31, 2021