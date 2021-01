Redacción- Cristian Gamboa es inamovible en su club y festeja nueva victoria en Alemania 2-3 frente al St. Pauli para seguir en la lucha por el ascenso a la máxima categoría.

El VFL Bochum y Gamboa siguen soñando con lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol alemán, por lo que estaban dispuestos a amargarle la noche al ST. Pauli en su propia casa.

Con su característico número dos en la espalda el tico saltó al terreno de juego como parte del once estelar con el que buscarían la victoria en el enfrentamiento correspondiente a la jornada 18 de la Bundesliga 2.

Sin embargo a los cuatro minutos de juego el equipo local se puso en ventaja 1-0 en el tablero cuando Guido Burgstaller definió de gran manera frente a la portería del Bochum.

This is how we lineup for our game against @fcstpauli_EN! 💥

Just the one change from our draw in Sandhausen, Holtmann comes in for Pantovic.

💙⚪️#meinVfL #FCSPBOC

pic.twitter.com/jpg9ctwKjC

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) January 28, 2021