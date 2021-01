Redacción – Cristian Gamboa sobresale con gran nivel en importante empate 1-1 del VFL Bochum ante el SV Sandhausen en la segunda división de Alemania.

Como es costumbre el tico fue titular y desde los primeros minutos se le vio dándolo todo en beneficio del equipo blanquiazul, que le ha servido a Gamboa para renacer.

La escuadra del nacional trató de imponer sus condiciones como visitantes, pero el orden del SV Sandhausen los hizo pasar ratos complicados.

Ese buen control de los locales generó que se adelantaran con el 1-0 en el partido, gracias a un gol de Kevin Behrens al minuto 44 y así poner arriba a los dueños de casa.

Dicha anotación le tocó el orgullo a Gamboa y sus compañeros, que en el etapa complementaria salieron inspirados en busca de al menos rescatar un punto.

A sus 31 años, el oriundo de Liberia, Guanacaste, se ha convertido en un soldado raso de su plantel, ya que en todos los juegos se le ve sacrificándose de gran forma.

El Bochum empezó a bombardear la portería de Stefanos Kapino, que vio como Zimon Soler y el resto de atacantes empezaron a llevar peligro a su marco.

La presión de los blanquiazules dio buenos frutos hasta el minuto 84, luego de que Robert Zulj definiera de gran forma ante el achique de Kapino y así poner el 1-1.

It finishes all square in Sandhausen. While we hoped for three points, that makes it six games unbeaten for #meinVfL and we stay second in the league! Great to see Zulj grab his ninth league goal of the season. Onward to @fcstpauli_EN and the English week ahead!#SVSBOC pic.twitter.com/OTpt4Mwsdn

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) January 24, 2021