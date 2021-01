Redacción- La conocida expresentadora Glenda Peraza cuenta que el Covid-19 le ha pegado fuerte.

Es importante mencionar que ella como su esposo, Bayron Garita, y su hija, Kianny Berry, dieron positivo, el pasado 27 de diciembre.

Glenda contó este lunes en la noche en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram sobre su estado de salud.

“Sí es un hecho que para las personas que somos mayores nos afecta más, en este caso a mí me ha afectado muchísimo más. Yo esta voz de Roberto (ronca) no la tenía, ya hoy la tengo, es inesperada.

Es una enfermedad cero predecible, no podés decir ya estoy bien porque no. A mí me ha dado diarrea, me ha dado náuseas, dolores de cabeza, sigo sin olfato, el dolor de cuerpo es insoportable, el cansancio es incomparable, es un cansancio infinito, la depresión es increíble”, dijo Peraza.

La modelo comentó que a su hija no le ha afectado mucho el virus y que a su esposo le ha dado mucho cansancio y dolor articular.

“Esta enfermedad no se la deseo a nadie, esta enfermedad es seria, a esta enfermedad hay que prestarle atención, esta enfermedad no es un juego, es una realidad», comentó.