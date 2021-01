Ticos tendrán que esperar para ver a Ugalde nuevamente en La Sele mayor

Redacción – Goles de Manfred Ugalde no estarían presentes en la próxima fecha FIFA del mes de La Sele, donde se realizarán dos fogueos en suelo europeo.

Ugalde es uno de los delanteros contemplados por Douglas Sequeira para poder estar en el Preolímpico de la Concacaf, gracias a su gran nivel con el Lommel SK belga.

Dicho torneo otorga dos boletos a las olimpiadas, por lo que en la Federación tienen como prioridad dicho certamen y no convocarán a ningún jugador Sub-23.

Es por ello, que para la fecha FIFA de marzo jugadores de dicha selección no estarán disponibles, debido que una semana antes inicia el Preolímpico.

Por esa razón, Manfred tendrá que esperar para poder ser tomado en cuenta por Rónald González, quién tiene bien referenciado a la perla del fútbol nacional.

La única forma que Ugalde y alguno de sus compañeros este en los fogueos ante México y Bosnia y Herzegovina será si sus clubes no los presten a la preolímpica.

Esa sería la única forma de que el ex-morado este en el combinado patrio. A sus 18 años, Ugalde sobresale en Bélgica, ya que suma 8 goles y dos asistencias.

En total registra 1131 minutos en la segunda división belga y festeja una anotación en promedio cada 141 minutos. Esos números lo tienen brillando en Europa.

«Para marzo no vamos a contar con los jugadores Sub-23, los cuáles Douglas Sequeira va disponer para el Preolímpico que empieza una semana antes de la fecha FIFA. Así que queremos darles prioridad para que Douglas viaje con el mejor equipo para poder pelear un campo para los Juegos Olímpicos.

En caso que algún club internacional se niegue a prestar un jugador, porque la fecha FIFA inicia antes y Douglas no pueda contar con ellos, entonces ahí de inmediato se unirá a la Selección Mayor en la fecha oficial», afirmó Gónzalez.

Pero no solo Ugalde no estaría disponible, ya que Randall Leal, Luis Díaz, Jimmy Marín, Bernald Alfaro, Christopher Nuñez y entre otros, no podrán ser tomados en cuenta.

La Tricolor se plantean más de 60 entrenamientos para preparar compromisos amistosos de la Liga de Naciones, Copa Oro 2021 y los partidos de la Octagonal Final.