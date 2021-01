Hasta a las casas van a buscar a donadores de sangre ante la falta del líquido vital

El proceso de donación no sobrepasa los 40 minutos desde el inicio hasta la extracción de la sangre

Redacción-El Banco de Sangre del hospital Calderón Guardia implementó la donación de sangre extramuros como una alternativa a la donación en sus instalaciones de manera que les ayude a mantener en niveles adecuados las reservas de este líquido vital.

La doctora Diana Campbell Beckles, jefa del Banco de Sangre de este centro de salud, mostró su satisfacción ante la iniciativa en la que el personal del hospital se desplaza al lugar donde están los donantes, “este proceso está dando excelentes resultados y permite mantener la atención de pacientes que han sufrido accidentes de tránsito, cirugías de emergencia, pacientes oncológicos entre otros temas de este fin de año”.

Campbell Beckles agregó que varias personas se pusieron en contacto con el personal a cargo de la logística en el Banco de Sangre y se lograron captar un total del 217 donantes efectivos de sangre entre noviembre y diciembre del 2020.

Entre los donantes hubo personas de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Unidad de Intervención Policial, la Delegación Policial Central de Alajuela, Delegación Policial de Heredia y la Delegación Policial del Aeropuerto además de la comunidad de Granadilla de Curridabat.

La microbióloga dijo además, que el proceso de donación extramuros se realiza mediante una organización conjunta hospital y grupo donador, por lo que los interesados pueden contactarse al 2212-1242 o por WhatsApp al 7097-1652 para conocer los requisitos y fechas y coordinar la visita.

Por su parte el doctor Pedro Pereiras Álvarez, director general a.i. del hospital, manifestó que el centro mantiene habilitada la donación de sangre en sus instalaciones de lunes a viernes de 6.30 a.m. a 6.00 p.m., sábados de 7.00 a.m. a 2.00 p.m. El proceso de donación no sobrepasa los 40 minutos desde el inicio hasta la extracción de la sangre.

Para donar sangre debe de tomar en cuenta los siguientes puntos:

Tener entre 18 y 65 años.

Peso mínimo 52 kilos.

Hacer un desayuno ligero que no incluya lácteos ni grasas, se sugiere tomar medio litro de agua previo a la donación.

Encontrarse en buen estado de salud.

Puede donar quien tenga piercings y tatuajes con un mínimo de un año de haberlos realizado.