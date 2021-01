Venegas desea volver a ganarse el cariño de todo el liguismo

Redacción – El atacante rojinegro, Johan Venegas, desea hablar en la cancha para volver a enamorar a todo el liguismo, debido que un sector lo ha criticado con todo.

Venegas está muy feliz en Alajuelense y deja claro que desde el primer día, sus compañeros lo recibieron de gran forma en los entrenamientos y en el camerino.

Ese calor humano de los jugadores y cuerpo técnico ha llenado de motivación al «Cachetón», que ha logrado compenetrarse muy bien con la institución.

Lea también: Presidente manudo anhela con ver al León ganando el bicampeonato en el torneo

En su debut contra Pérez Zeledón, Johan no defraudó y se destapó con un doblete, el cuál fue celebrado por todo lo alto por el equipo rojinegro y sus aficionados.

El atacante de 32 años llegó al León con su pólvora encendida y ante Limón FC en la fecha 2 buscará demostrar que su gran inicio no fue obra de la casualidad.

Johan Venegas habló en conferencia de prensa y afirma que él tiene la misión de hablar en la cancha, para así demostrar que tiene la calidad para formar parte de La Liga.

«Desde el primer día de entrenamiento los compañeros me recibieron de buena manera y me han hecho sentir parte desde el primer día de esta familia y me han ayudado a compenetrarme muy bien y he entablado buenas relaciones con cada uno de ellos.

Entonces es un camerino muy sano y muy bueno, es muy fácil adaptarse y como lo dije desde el primer día, yo tengo que hablar en la cancha, más allá de una palabra, porque es ahí donde todo jugador tiene que hablar.

Con el rendimiento y apoyo de mis compañeros, sobre todo que el equipo vaya bien, todo eso va sumar para irme sintiendo más cómodo en La Liga», afirmó Venegas.

La afición rojinegra le pide a Venegas seguir trabajando arduamente, con el fin de que pueda hacer olvidar sus graves errores del pasado, que todavía le cobran la factura.

En la presentación del mundialista con La Sele en Rusia 2018, Agustín Lleida afirmó que con Johan había comprado goles y desde la fecha 1 respondió el ariete con dos tantos.