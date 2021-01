El oriundo de Puntarenas le agradeció a exfiguras del cuadro erizo por guiarlo en sus inicios

Redacción- El joven delantero Jurgens Montenegro extendió su relación contractual con La Liga y seguirá celebrando por todo lo alto con los manudos.

La escuadra rojinegra comunicó la tarde de este viernes la renovación del atacante de 20 años hasta el 2024.

Con lo que logran amarrar a una de sus principales figuras jóvenes con las que cuenta dentro del plantel.

Además de que su talento le ha permitido ganarse la confianza del entrenador Andrés Carevic y el apoyo de los aficionados.

«Al principio fue difícil, como todo, pero todo dependió de mí, yo sabía que la oportunidad uno se la crea y las oportunidades llegan para quien trabaja, me tocó salir a préstamo, traté de aprovechar cada oportunidad que tuve, gracias a Dios creo que lo hice, eso me ayudó mucho para madurar, para crecer como persona».

«Poco a poco me he ido ganando la confianza del profesor pero sé que tengo que demostrarlo en la cancha, no me siento pero sí entreno para ser titular», aseguró el oriundo de Puntarenas.

Montenegro también aprovechó para agradecerle a excompañeros como Porfirio López, Jonathan McDonald y Cristopher Meneses por guiarlo en sus inicios con La Liga.

Futbolistas que ya no pertenecen al cuadro erizo, pero que hace unos años eran de los principales líderes en el camerino.