Montenegro es uno de los jóvenes con más proyección de La Liga

Redacción – El joven atacante de Alajuelense, Jurguens Montenegro, agradece a su madre por ser su mayor impulso en carrera deportiva con el León.

Leticia Vallejos es la orgullosa mamá del ariete de 20 años, que previo a su llegada al León en el 2017 tuvo otra oferta en el país, pero su madre lo hizo firmar con La Liga.

Montenegro renovó recientemente con La Liga hasta junio del 2024, gracias a su extraordinario nivel en las filas del plantel comandado por Andrés Carevic.

Su arribo a la institución eriza ya hace cuatro años y desde ahí, se ha mantenido en Alajuelense, eso sí, tuvo que salir a préstamo en Jicaral Sercoba y Cartaginés.

Esas salidas a estos clubes nacionales le ayudaron a mejorar notablemente sus condiciones y por ello, se ganó el derecho de volver a enfundarse la camiseta rojinegra.

El jugador nacido en el año 2000 también le da las gracias a Porfirio López, Jonathan McDonald, Christopher Meneses y entre otros más por todo el apoyo hacia él.

Jurguens Montenegro contó una historia que nunca había revelado, ya que antes de llegar a La Liga tenía otra oferta en el país, pero su madre lo hizo firma con Alajuelense.

«Mi mamá desde el inicio ha estado ahí para mí, ha estado apoyándome y ha sido mi consejera, tal vez no había contado esta historia pero antes de firmar con La Liga llegó un chance para ir a Fútbol Consultans, pero mi mamá me dijo que iba a La Liga sí o sí, sino me pegaba. Realmente yo le hice caso era mi mamá que me lo decía, ella sabía y sabe realmente lo que es bueno para mí», afirmó Montenegro.

Su gran momento en Alajuelense ha sido a base de sacrificio y mucho esfuerzo, por lo que agradece a personas como Joseph Joseph y demás personas que lo han apoyado.

Montenegro también reveló que Álvaro Saborío fue el delantero que lo inspiró hacer goles, por lo que ganar la 30 al lado de su ídolo fue un sueño hecho realidad para el joven.