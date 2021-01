Waston está cerca de defender la camiseta blanquiazul

Redacción- Kendall Waston le dice no al Deportivo Saprissa y su destino sería el Cartaginés.

El defensor central Kendall Waston no será parte de las filas de los morados para el siguiente torneo, tras no llegar a un acuerdo con la directiva del Saprissa.

Así lo confirmó el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, donde dejó ver que los morados le habían realizado una oferta extraordinaria pero que finalmente el futbolista había decidido no continuar con la negociación.

Afirmando que el defensor fue el que rechazó vestirse de morado para la siguiente temporada, pese al buen trato que le dieron en la escuadra tibaseña-.

“A Kendall Waston se le hizo una oferta extraordinaria, de las mejores que hemos hecho en nuestra historia, pero no se pudo llegar a un acuerdo.

No no yo no voy a entrar en detalles, que repito nos llevamos muy bien y la fe que yo tenía que Kendall llegara al Saprissa se mantenía intacta.

Porque creí que genuinamente que hemos hecho un esfuerzo grande, cláusulas secundarias le garantizo que no van alejar alguien del Saprissa», afirmó el presidente a 120 minutos.

Con las declaraciones de Juan Carlos Rojas muchos dan por hecho que el ex mundialista de Rusia 2018, se vestirá de brumoso en el próximo torneo.

LEA TAMBIÉN: Víctor Cordero asegura que planilla del Saprissa es altamente competitiva

Pues fuentes confiables de AMPrensa.com han afirmado que el defensor de 1.96 metros del altura será presentado esta tarde en el conjunto de la Vieja Metrópoli.