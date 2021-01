Valencia es uno de los grandes consejeros del joven volante nacional

Redacción – Joshua Canales, es un legionario que se da el lujo de compartir camerino con el exjugador del Manchester United, Antonio Valencia, quién le reveló al tico que admira la calidad de Bryan Ruiz y todo lo hecho en su carrera.

Canales y Valencia son compañeros en los Gallos Blancos del Querétaro en la Liga MX y para el costarricense es un privilegio estar al lado del futbolista ecuatoriano.

A sus 35 años, el lateral derecho arribó a México para continuar su carrera deportiva luego de haber pasado en el último años con la Liga Universitaria de Quito de su país.

En su arribo a suelo azteca ha hecho amistad con Joshua Canales, un volante costarricense de 18 años, que tiene al sudamericano como uno de sus consejeros.

Durante las practicas del Querétaro, el legionario asegura que Valencia se le ha acercado a hacerle recomendaciones, con el fin de que mantenga los pies en la tierra.

La figura del ecuatoriano no es una más en suelo mexicano, ya que cuenta con una carrera envidiable que lo llevó a formar parte del Manchester United por varios años.

La llegada de Antonio al equipo de Old Trafford se dio en el 2009 y desde ahí se mantuvo hasta el año 2019. En ese tiempo sumó 339 partidos, 25 goles y 62 asistencias.

Se dio el lujo de festejar dos Premier League, una Europa League y entre otros títulos, que demuestran la grandeza del actual compañero del costarricense.

Pese a ser un jugador con un currículo espectacular, Antonio Valencia mantiene su humildad y según Joshua Canales reveló que admira la calidad de Bryan Ruiz.

«Tener un jugador de compañero como Antonio Valencia motiva a dar lo máximo, e inspira a poder llegar a donde él llegó y Antonio es una persona muy amable, tranquila y creo que todo el camerino en los Gallos Blancos tiene un gran cariño por él.

Es humilde y un poco callado pero si me ha dado consejos en los entrenamientos. Siempre me dice que tenga los pies en la tierra y que siga dándolo todo por el club.

Me preguntan por el país como las playas y entre otras cosas de Costa Rica. Por jugadores muy poco. Solamente me ha preguntado Antonio Valencia por Bryan Ruiz, que si seguía activo en el fútbol, me dijo que admiraba la calidad del Capi y su carrera en Europa», afirmó Canales en entrevista a AMPRESA.COM.

Sin dudas que la exitosa carrera realizada por Bryan Ruiz con Alajuelense, clubes en Europa y con La Sele lo mantienen vigente en la órbita internacional.

Por ello, lo dicho por el ex-capitán del popular conjunto británico habla muy bien del trabajo realizado por el número 10 de La Liga y La Sele.