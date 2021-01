Quedó fuera del banquillo de Limón FC el pasado sábado

Redacción- Luis Fernando Fallas mantiene su postura y afirma que todo lo él reveló sobre una aparente fiesta de jugadores de Limón FC es cierta.

El estratega comentó el sábado pasado que su salida del club se debía a que la directiva lo obligaba a alinear a Esteban Alvarado.

Pero él no estaba de acuerdo con esa directriz, porque asegura que el guardameta participó en una fiesta junto con otros compañeros de equipo el viernes por la noche.

Justamente solo unas horas antes de que se realizara el partido entre caribeños y el conjunto de La Liga, el pasado sábado al ser las 3:00 pm.

«Sé que la gente ha valorado mucho mi determinación, pero quiero que sepan que no fue fácil, lo pensé, consulte gente de mi confianza, muchos me aconsejaron que dejara pasar por alto el incidente, otros que tenía que mantenerme firme en lo que mi mente y corazón sentían. En fin, fueron muchas voces al mismo tiempo que me hablaban», comentó Fallas por medio de su cuenta de Facebook.

Además también se refirió al dolor que sintió al momento de despedirse de los jugadores en el camerino.

Pero afirma sentirse cómodo con su decisión y cree que lo hecho sirve como un ejemplo para los futbolistas del cuadro verdiblanco.

«Hay un momento que no olvidaré de ese día: Cuando se me indica de parte de Gerencia Deportiva y General que si quería dirigir el partido tenía que alinear a Esteban y si no lo hacía, no podía dirigir el juego. Ese el momento donde les indico que decidieran ellos y ahí fue cuando me indicaron que si quería despedirme de los jugadores lo podía hacer».

«Lloré mucho cuando me estaba despidiéndome de los muchachos en ese camerino, lloré de orgullo porque pude mirarlos a los ojos y quizá dejarles la mejor enseñanza más allá de lo técnico-táctico, principios, valores y disciplina que siempre les inculqué», añadió.

Limón FC ahora se encuentra bajo las ordenes de Ricardo Allen, quien ocupaba el cargo de asistente técnico.

Mientras que Fallas se encuentra sin trabajo y a la espera de una oportunidad para volver a sentarse en un banquillo.