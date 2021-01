Ha tenido muchos clientes en las últimas semanas

Vende arroz con leche, tamales, platos fuertes y bocadillos

Redacción – Rosmery Cordero, madre de Karolay Serrano, agradece a los costarricenses por la cantidad de trabajo que ha tenido las últimas semanas.

Cordero cuenta a AMPrensa.com que le ha ido muy bien con la venta de bocadillos y tamales, pues la respuesta de la población ha sido sumamente positiva y activa.

«La gente no ha dejado de apoyarme. Me llaman y me encargan comida. Y si me piden algo en específico, yo lo hago, yo me lo invento. Con eso puedo pagar agua, luz, comidita y el Internet que mis hijos usan para las clases virtuales», contó Cordero.

Ella vive en La Milpa de Heredia, pero también ofrece llevar los pedidos a Heredia centro. No obstante, muchos de sus clientes van a recoger los pedidos hasta su casa.

«Yo quisiera volar para poder llevar los pedidos a todo el país. Me llaman personas de Parrita, San Carlos, de San José, Cartago y la gente viene hasta aquí. Hoy vino una muchacha desde San José a las 6:30 de la mañana para llevarse 10 piñas de tamales», afirmó.

En diciembre anterior, Cordero comentó a este medio que su hija era quien le ayudaba económicamente. Esta madre ahora también cuida de su nieta de 4 años, hija de Karolay.

Destaca que el padre de Amanda es muy responsable, le ayuda a su hija en todo lo que necesita y se hace cargo de sus gastos, lo que ella le reconoce por su disposición de siempre.

Por otro lado, la niña siempre tiene muy presente a Karolay y le llama «mamá», mientras que a doña Rosmery le dice «mami».

«Un día andábamos en San Pedro entregando tamales y Amanda me dijo algo que me sacó las lágrimas. Habían unos indigentes, entonces yo le dije ‘mi amor, estudie mucho. Sea lo que mamá quería ser, abogada. Estudie para que no tome malas decisiones, para que el día de mañana, cuando mami (doña Rosmery) se muera, se sienta tranquila’ y ella se puso a llorar y me dijo ‘mami no te muertas, yo no me quiero quedar sola’. Esas palabras llegaron al fondo de mi corazón», contó.

Otro aspecto que esta trabajadora resalta es que las manos bondadosas nunca faltan, pues hay quienes se acercan a dejarle comida, masa para tamales, ollas y productos para cocinar y vender.

Menú de doña Rosmery

Tortillas palmeadas, picadillos, pejibayes, tamales, chileras, frito y cualquier platillo que sus clientes le pidan.

La oriunda de Liberia cuenta que las personas le encargan pollo al horno, pescado, arroz con pollo y varios platillos para actividades sociales.

Además del delicioso sabor, los precios y el amor que ella le pone a su menú es parte de lo que cautiva a los clientes.

Si usted quiere encargarle sus servicios de comida, no dude en contactarla al número 8348-1589.

Karolay Serrano: Inolvidable

Esta luchadora madre despidió a su hija en febrero de 2020, luego de que permaneciera desaparecida desde agosto de 2019 en Heredia. Sus restos fueron encontrados por un baquiano en una zona alejada.

Un hombre de apellidos Cubillo Hidalgo, expareja de Serrano, por razones que se investigan, al parecer habría decidido asesinarla.

Ahora, su mamá no se rinde. Si bien extraña y recuerda a Karolay todos los días, también lucha por sacar a su familia adelante.