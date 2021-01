Vende también arroz con leche, chileras, empanadas y otros platillos

Redacción – Rosmery Cordero Villegas es la madre de Karolay Serrano, una joven que estuvo desaparecida en el 2019 y sus restos fueron encontrados en el bosque. Hoy, Cordero se gana la vida vendiendo tamales para ayudar a su nieta, hija de Karolay, y al resto de su familia.

La luchadora madre contó a AMPrensa.com que el dolor de la pérdida de Karolay nunca se irá, pero sigue en pie gracias a sus cuatro hijos y su nieta.

Ella quedó desempleada desde el asesinato de su hija y, por ello, decidió empezar con la venta de comida en su comunidad y por redes sociales.

«Vendo tamales desde que mi hija desapareció, tengo una familia grande. El papá de la niña (Amanda, hija de Karolay) me ayuda económicamente con ella y la abuelita, pero yo debo cubrir más gastos, tengo un bebé de la edad de Amanda (4 años), cuatro hijos me quedaron y debo cubrir gastos y alimentación», explicó esta esforzada madre.

Agregó que, además de los tamales, vende un delicioso arroz con leche, chileras, empanadas arregladas y otros platillos típicos de la mesa costarricense.

Los tamales pueden ser vegetarianos, de pollo o cerdo. Pueden ser encargos grandes y pequeños, para actividades sociales o simplemente para el café de la tarde.

Doña Rosmery tiene una casa propia del bono de vivienda, pero busca sacarle el máximo provecho a las ventas para cubrir todos sus gastos de luz, agua y comida, pues Karolay era quien le ayudaba económicamente.

«Gracias a Dios la gente me apoya con comprar mis tamales y las cosas que cocino, vivo en un barrio donde los vecinos me apoyan al 100%, pero lucho con el dolor que me dejó mi hija Karolay. Doy gracias a Dios por que Amanda existe y tengo a mis hijos, no me llenan ese vacío y dolor, pero ellos calientan mi motor para salir adelante día con día», agregó.

Los productos que ella vende pueden ser entregados en San José o Heredia centro, también sus clientes pueden retirarlos en su casa en La Milpa de Heredia.

Si usted quiere contratar los servicios de doña Rosmery y probar su deliciosa comida, puede contactarla por llamada telefónica o WhatsApp al 8348-1589.

«Con estas ventas me ayudo, porque con la crisis del país, nos cuesta salir un poco a flote», expresó.

Karolay: siempre será recordada

El asesinato de Serrano ocurrió en agosto de 2019, cuando la joven fue reportada como desaparecida. Su historia marcó a Costa Rica y aún piden justicia por ella.

Un hombre de apellidos Cubillo Hidalgo, expareja de Serrano, por razones que se investigan, al parecer habría decidido asesinarla.

Los restos de la víctima fueron hallados el pasado 11 de febrero por un baquiano en la zona de Santa Clara, en Barva.

Cubillo y otros sospechosos del crimen se encuentran detenidos a la espera de hacer frente a la justicia. Una menor de 16 años debe descontar 12 años de cárcel por participación en este asesinato.