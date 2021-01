Fueron condenados a 24 años de cárcel cada uno

«Ninguna pena me va a devolver a mi hija», acotó la madre

Redacción – Rosmery Cordero, madre de la joven Karolay Serrano, por primera vez se vio cara a cara con los asesinos de su hija y afirma que solo Dios le dio fuerzas para soportar ese duro momento, según contó a AMPrensa.com.

«Yo no los conocía en persona, solo por fotos de Facebook. Cuando yo los vi entrar el jueves, yo sentí una ira desde la punta de los dedos de mis pies hasta la cabeza. El abogado me decía que estuviera tranquila, pero solo Dios me dio fuerzas. Deseaba hacerles lo mismo que le hicieron a mi hija», indicó Cordero.

El pasado jueves y viernes se llevó a cabo la audiencia contra los asesinos, quienes resultaron culpables de este atroz hecho y fueron condenados a 24 años de cárcel cada uno.

Agrega que ella, al ver a ambos asesinos, solo pensaba en cómo la mataron y en que deseaba encontrarse a su hija en la sala del juicio para darle un abrazo.

«Cuando yo los vi, yo vi como mataban a Karolay, me imaginé cómo fue que uno la agarró a la fuerza para que el otro le pegara el balazo. Ni siquiera sé cómo fue que me la mataron, solo se dice que fue un balazo, no sé si la tuvieron que amarrar, pero le pido a Dios no enterarme para no sufrir más», dijo con un nudo en la garganta.

Andrey Cubillo Hidalgo y Jhonderth Soto Rodríguez son los responsables del asesinato de Karolay, donde también aparentemente participó una menor de edad.

Cubillo había tenido una relación con Karolay y buscó a la menor para que le ayudara a acabar con la vida de la joven madre.

«Ninguna pena me va a devolver a mi hija. Para mí eso no es nada, pero al menos sé que no van a andar en la calle. Yo hubiese deseado más años de condena. Yo espero que Dios haga justicia divina y que ellos nunca salgan de ahí», agregó Cordero.

Cordero cuenta que hay días muy oscuros para ella. Este sábado se despertó con un dolor en su pecho, con muchas ganas de llorar, de esos días donde quiere tener a su amada hija para abrazarla, según cuenta.

«Hoy amanecí con mucho dolor de cabeza, con la llorona. Yo le decía a Dios que por qué no me cambió a mí por ella, porque Karolay tenía mucho para vivir y tenía a su hija, pero no podemos hacer nada contra la voluntad de Dios», resaltó.

Por otro lado, aunque todos los días piensa y extraña a su hija, también le agradece a Dios por poder cerrar este duro capítulo que parecía no tener fin.

Ahora su meta está fijada en levantar a su familia, seguir adelante y que su nieta Amanda (hija de Karolay) siempre esté bien, como su mamá quería.

Actualmente, Rosmery vende tamales, arroz con leche, empanadas y todo tipo de comidas para ayudarse económicamente y salir adelante junto con su esposo, hijos y nieta.

Si usted quiere comprarle alguno de sus deliciosos productos o encargarle comida para una actividad especial, puede contactarla al 8348-1589.

El asesinato

La menor contactó a Soto e idearon un plan para asesinar a la ofendida, por lo que, el 12 de agosto del 2019, los imputados trasladaron a la víctima a un mirador en Barva de Heredia.

Según se determinó, Soto utilizó un arma de fuego para asesinar a la mujer y luego huyeron.

Luego de seis meses de la desaparición de Serrano, el 11 de febrero del 2020 ubicaron los restos de la víctima en ese sitio.