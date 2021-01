Ricardo Allen se quedó como técnico interino

Redacción – Mandato de alinear a Esteban Alvarado y fiesta nocturna este pasado viernes provocaron el adiós de Luis Fernando Fallas de Limón FC.

El timonel nacional optó por salir del cuadro verdiblanco tras diferencias con las directiva, que le impuso varios ordenes, que él jamás va negociar por sus principios.

Fallas conversó con Teletica Radio y everardoherrera.com, donde contó que este pasado viernes una fiesta de tres jugadores junto a Celso Gamboa.

Todo se dio en un apartamento propiedad del jerarca caribeño. Casualmente muy del lugar de la fiesta vive el entrenador, que fue testigo de todo lo que pasó.

En el lugar había música a un volumen considerable. Se encontraban Esteban Alvarado, Roy Smith y Johnny Gordon, quiénes se fueron pasada la medianoche.

Eso provocó una enorme molestia de Fallas, que presenció como se abandonaban el lugar los jugadores de su plantel.

Ante esa situación, el estratega dejó por fuera de la nómina a los culpables de asistir a la celebración, lo que provocó una gran molestia de la directiva.

«Yo no negocio ni por dinero, ni por trabajo. Anoche los jugadores Esteban Alvarado, Roy Smith y Jhonny Gordon tuvieron fiesta, hoy no los convoqué y me dijeron que tenía que alinear a Esteban Alvarado yo dije que no y me despidieron», dijo Luis Fernando Fallas a Teletica Radio.

Limón todavía no ha dado su versión de lo sucedido. El encargado de liderar el club verdiblanco ante Alajuelense fue Ricardo Allen.