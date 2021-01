El atacante estuvo en el Cartaginés durante dos años

Redacción- Marcel Hernández asegura que solo tiene agradecimiento y amor para el Cartaginés, después de dos años de estar ligado con el equipo de blanquiazul.

Marcel Hernández fue presentado esta tarde como el nuevo delantero del equipo rojinegro, donde estampó su firma por un período de dos años.

Sin embargo, en sus primeras palabras como delantero del cuadro campeón nacional, no perdió la oportunidad de externar su agradecimiento con la que fue su casa, el Club Sport Cartaginés.

«Cuando te hablo de despedirme de Cartago no hablo ni mas ni menos sobre el poco tiempo de como se dieron las cosas, quias no dio espacio de uno despedirse de la manera que hubiese querido.

Porque siento que cartaginés me dio mucho y esas cosas se valoran y se agradecen en todo momento por ahí va pero por el corto espacio al final uno tiene que llegar acá y tocaba la presentación y bueno por ahí costo un poquito.

Con respecto al comunicado sinceramente hablando, siento un poquito de tristeza, más que todo como siempre he dichoCartaginés no solo ha sido mi casa, ha sido mi familia en todo momento durante dos años y algo que tengo en el país siento que di mucho aunque me faltaron cosas.

Y ellos me dieron muchísimo más entonces por ahí un poquito de dolor, pero entiendo y comprendo pero mis palabras para Don Leonardo Vargas no son solo de agradecimiento son de amor porque el me dio muchísimo y la verdad lo llevo en el corazón y eso me deja tranquilo me deja contento porque al final se hicieron bien las cosas».

De esta manera el delantero cubano le pone punto final a su historia como brumoso para iniciar a defender la camiseta de los erizos, donde espera hacer las cosas bien para ganarse un lugar en la titular del equipo.

Y demostrar con goles que valió la pena el monto que los manudos desembolsaron para hacerse de la ficha del atacante.