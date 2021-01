El cubano ya es un liguista más

Redacción – El delantero cubano manudo, Marcel Hernández, dice estar muy feliz porque desarrolla buen fútbol con la camisa de Alajuelense, la cuál le ha sentado bien.

Hernández se ha adaptado muy bien al cuadro rojinegro, que recibió con los brazos abiertos al atacante de 31 años, que está fascinado con la calidad del plantel erizo.

Bryan Ruiz, Leonel Moreira y el resto de jugadores de jerarquía del León han acuerpado a Marcel, que pese a los pocos días que tiene en La Liga ya es un manudo más.

Esa confianza del isleño ha sido clave para que destacara con un notable trabajo demostrando su talento y clase en la victoria manuda por 0-2 en la visita a Limón FC.

Lea también: Conozca las 40 exfiguras de la primera división que ahora juegan en segunda

En dicho compromiso ante los caribeños se lució con una asistencia para Johan Venegas, que le ha valido cientos de comentarios positivos de parte del liguismo.

Marcel está tranquilo y no se impacienta porque aún no marcado con el León, por eso dice que los goles llegarán solos, gracias a que en La Liga juegan bien al fútbol.

«Estoy tranquilo por la confianza que me va dando el grupo, por el entendimiento que vamos teniendo poco a poco dentro de la cancha y apenas llevamos tácticamente poco tiempo, entonces me siento tranquilo, contento y siento que el grupo me ha acoplado .

Desde la parte del capitán y los jugadores de experiencia, entonces nada. Los goles llegarán, cuando se juega bien al fútbol, los goles llegan solos. Feliz y contento por todo lo que ha venido pasando. La Liga es un equipo que genera muchas opciones de gol.

Las combinaciones de atrás hacia adelante se van viendo y sin ningún tipo de problema, estoy seguro que los goles caerán, siempre y cuando se juegue bien al fútbol, como se está jugando», afirmó Marcel Hernández en conferencia de prensa.

El cubano y el resto de jugadores de Alajuelense cambiarán por unos días el chip del fútbol tico para enfocarse en las semifinal de Liga Concacaf ante Olimpia de Honduras.

Este duelo será el próximo miércoles 20 de enero a las 9:15 pm en el Morera Soto. En un duelo que verá al actual campeón de Costa Rica contra el bicampeón catracho.