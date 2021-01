Redacción – El delantero nacional, Marco Ureña, inicia su travesía por Australia con un amarga derrota por 0-1 del Central Coast Mariners, nuevo club del tico.

Ureña arrancó como suplente el compromiso, debido que no entró en la formación estelar del entrenador Alen Stajčić en la fecha 3 de la A – League.

Central Coast Mariners salió con todo en busca del partido ante el Western Sydnei Wanderers, que ordenó sus líneas para maniatar al cuadro del costarricense.

Los Mariners buscaron por todos lados el gol, pero la mala puntería les pasó la factura y el equipo rival logró bombear las redes hasta el minuto 83 del encuentro.

Nicolai Muller fue el autor del gol del Western Sydney y así poner el 0-1 en el partido. Tras esta anotación, Ureña recibió la confianza de su técnico e ingresó al 84.

El dos veces mundialista con La Sele entró en lugar de un desgastado Josh Nisbet. El tico entró enchufado al partido e intentó aportar en línea ofensiva.

Pese a la garra mostrada por el nacional en los seis minutos que vio acción, no pudo hacer nada para evitar la derrota del Central Coast Mariners.

El equipo del costarricense bajó al tercer lugar de la A-League con seis puntos en tres partidos disputados. Esta es la primera derrota en la temporada.

FT | A late goal hands Wanderers the points despite a strong performance. On to Friday! #CCMFC #WontBackDown #CCMvWSW pic.twitter.com/pxk62tcX5J

— Central Coast Mariners (@CCMariners) January 19, 2021