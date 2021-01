Redacción – El atacante nacional, Marco Ureña, sufre en carne propia nueva derrota por 1-2 de su club ante el Wellington Phoenix en el fútbol de Australia.

La escuadra del costarricense cayó en acción de la jornada 5 de la A-League australiana, que desde hace unas semanas es la casa de Ureña.

Marco inició el partido en el banco de suplentes, ya que todavía no ha logrado convencer a Alen Stajčić, actual entrenador de los Mariners.

Desde la banca, el tico vio el gol del mexicano Ulises Dávila al minuto 14 para el Phoenix y el tanto de Alou Koul al minuto 41 para el empate de 1-1.

70' | Double change! @AlouKuol and Simmo come off after excellent performances, to be replaced by @MarcoUrenaCR and Jordan Smylie! [1-1] #CCMFC #CCMvWEL

— Central Coast Mariners (@CCMariners) January 31, 2021