Redacción. Una gran llorada se dio la diputada socialcristiana, María Vita Monge Granados, al hablar sobre la violencia, la discriminación y la xenofobia que viven los indígenas a vista y paciencia de todos.

Ella dijo que el problema de los indígenas están lejos de ser resueltos y durante tres años están en la comisión y aún queda mucho por hacer.

«Las niñas indígenas tienen sueños y no quieren que un Cacique se la lleve con él y empiece a tener hijos y me parece injusto que dejemos las cosas como si no estuviera pasando nada», destacó.

El foro legislativo recibió a Allegra Baiocchi, nueva Coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica, quien expuso el informe del estado de los Derechos Humanos en Costa Rica.

La Coordinadora Residente instó a los legisladores a continuar con el trabajo integral en los territorios indígenas, ya que se presenta un desafío grande para el país en la práctica de la protección de las víctimas por problemas de tenencia de tierras.