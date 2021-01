Torres es uno de los mejores jugadores morados

Redacción – El volante argentino morado, Mariano Torres, asegura ser un futbolista muy exigente y desea seguir ganando copas con la camiseta del Saprissa.

Torres se siente muy bien en el Monstruo y aclara que su relación con Wálter Centeno es de entrenador- jugador, por lo que no son amigos ni muchos menos.

Su relación con Paté es de profesionales, por lo que no tiene ningún tipo de problemas con él ni con un compañero en el camerino de la escuadra de San Juan de Tibás.

Esa gran comunicación con el plantel morado tiene muy contento al sudamericano, que continua con las mismas ganas que cuando llego a la escuadra más laureada del país.

En los últimos torneos, el argentino ha sido clave en el Monstruo, ya que dentro de la cancha es uno de los más talentosos, por ello no está feliz con el inicio del Clausura 2021.

Mariano Torres conversó con Deportivas Columbia y dio a conocer que es muy exigente con él mismo, por ello se mentaliza en seguir saliendo campeón con el Monstruo.

“Mi relación con el entrenador es normal. Una relación entrenador-jugador. Nosotros no somos amigos, no tengo porqué serlo ni él conmigo, pero aclaro que yo me llevo bien con todos, no tengo problemas con nadie.

Me siento muy bien, con las mismas ganas que cuando llegué. Quiero seguir ganando copas, continuar saliendo campeón en este club, no me conformo, no me alcanza con lo que he ganado, quiero seguir saliendo campeón. Soy muy exigente y eso no va a cambiar», dijo Mariano Torres a Deportivas Columbia.

A sus 33 años, Torres espera que el Saprissa vuelve al camino correcto en el torneo nacional, tras iniciar con dos empates ante Municipal Grecia y Jicaral.

Espera que el plantel tibaseño siga mejorando. Se quintarán el chip del fútbol tico unos días para concentrarse en las semifinales de Liga Concacaf ante Arcahaie FC de Haití.